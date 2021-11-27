Результаты индивидуальной гонки

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия)

2. Тарьей Бё (Норвегия)

3. Симон Дестье (Франция)

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24. Антон Дудченко (Украина)

28. Дмитрий Пидручный (Украина)

41. Денис Насыко (Украина)

52. Богдан Цымбал (Украина)

76. Андрей Доценко (Украина)

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Легрейд одержал уверенную победу в первой гонке сезона благодаря удачной стрельбе. Быстрый норвежский биатлонист преодолел четыре огневых рубежа без ошибки.

Ближайший преследователь Легрейда – еще один норвежец Тарьей Бё. Через два промаха получил 2 минуты штрафа и на финише проиграл земляку почти минуту.

Третье место в гонке занял представитель Франции Симон Дестье. С двумя промахами он проиграл Легрейду одну минуту.

Как выступили украинцы

Украину в индивидуальной гонке представляли пятеро биатлонистов, среди которых Денис Насыко – дебютант Кубка мира. К сожалению, неудачная стрельба помешала украинцу побороться за высокие позиции.

Лучший результат продемонстрировал Антон Дудченко. С тремя минутами штрафа Дудченко финишировал на 24-й строчке.

Столько же ошибок на стрельбе допустил капитан нашей команды Дмитрий Пидручный – 28-я позиция.

Насыко приятно удивил: несмотря на два промаха, он финишировал на 41-й строчке. Потенциально украинец мог попасть в топ-20, если бы удачнее стрелял.

По три промаха также допустили Богдан Цымбал и Андрей Доценко – 52 и 76 места соответственно.