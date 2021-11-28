Счастливый день для Швеции

В мужской спринтерской гонке представитель Швеции Себастьян Самуэльссон получил золотую награду. Он чисто отработал на огневом рубеже и показал неплохую скорость.

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Норвежец Ветле Шостад Кристиансен финишировал вторым. Ему удалось меньше чем на секунду опередить обладателя Хрустального глобуса-2020/2021 Иоганнеса Бе. Оба спортсмена не допустили ошибок на огневом рубеже.

Как выступили украинцы

Лучший среди украинцев – Дмитрий Пидручный. Он безупречно отработал на огневом рубеже, однако побороться за медали ему не удалось. В итоге он оказался на 21-й позиции.

Антон Дудченко финишировал несколько ниже – на 24 строчке, однако украинец допустил одну ошибку во время стрельбы.

Еще одному украинцу удастся посоревноваться в гонке преследования, Богдан Цымбал удержался на 52 месте, он не закрыл одну из мишеней во время "стойки".

Новичок мужской сборной Андрей Доценко не продемонстрировал сегодня хороших результатов. Спортсмен допустил промах на первом огневом рубеже и занял в итоге 88 место.

Также не повезло и Денису Насыко, в своей дебютной спринтерской гонке, украинец занял 106 место. Денис не смог закрыть 4 мишени на огневых рубежах.

Результат спринтерской гонки в Эстерсунде

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0) 22: 33.5

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) +11.8

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) + 12.2

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21. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +1: 19.8

24. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:21.0

52. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:04.9

88. Андрей Доценко (Украина, 1+0) +3:00.1

106. Денис Насыко (Украина, 2+2) +3: 30.0