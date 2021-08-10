"Смогут попасть на Олимпиаду в Пекин"

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о подготовке сестер к сезону-2020/2022. Девушки будут готовиться к сезону по индивидуальному графику под руководством личного тренера Григория Шамрая.

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Новый-старый тренерский штаб во главе с Урошем Велепцем дает нагрузки, рассчитанные на биатлонисток, которые начинают или находятся в расцвете карьеры. А сестрам мы дали возможность потренироваться под руководством личного тренера Григория Шамрая, чтобы они почувствовали свои силы и через выступление на летнем чемпионате Украины в сентябре поняли, смогут ли попасть на Олимпиаду в Пекин. Мы должны были это сделать из уважения к их карьере. Дали девушкам последний шанс, чтобы они попробовали. Получится – прекрасно,

– заявил Брынзак.

Сезон-2020/2021 Валя Семеренко завершила на 59 месте, получив лишь 67 очков.

"Думаю, тренеры дадут им шанс"

35-летние биатлонистки будут отбираться в команду по спортивному принципу. Валя и Вита будут выступать на чемпионате Украины. Владимир Брынзак надеется, что соревнования смогут провести в Буковеле, где сейчас активно строится трасса. Президент надеется, что тренеры дадут шанс спортсменкам.

Валя и Вита на "вкатку" отправятся вместе со всей командой: "Там будут доказывать свою конкурентоспособность вместе с другими девушками. На этапах Кубка мира каждой гонки будет выступать по пять наших биатлонисток. Соревнований до Олимпиады будет много. Проявить себя сможет каждая из претенденток. В частности – сестры Семеренко. Думаю, тренеры дадут им шанс".