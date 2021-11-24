Большинство новых правил отменяют дисквалификацию

Нововведения будут сразу в нескольких дисциплинах. Теперь спортсменов не будут дисквалифицировать за фальстарт и отсутствие касания при передаче эстафеты.

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Если во время передачи эстафеты не произойдет касания, то команда получит двухминутный штраф. Ранее за это дисквалифицировали.

Что касается личных гонок, то теперь за досрочный старт тоже будет наказание в виде лишних секунд. Теперь если биатлонист начинает гонку раньше, то в результате будет рассчитано фактическое время старта плюс участник получит 30 секунд штрафа.

Ранее при старте до 3 секунд от положенного, был штраф 30 секунд. Если спортсмен стартовал раньше, чем за 3 секунды до положенного, то его дисквалифицировали.

Изменения касаются и квалификации к масс-старту. Если у спортсменов будет одинаковое количество очков во время отбора по результатам прошлых гонок этого этапа, то будет учитываться лучший результат на Кубке мира в этом сезоне.

Если биатлонист забыл сделать штрафной круг, то он может вернуться и пройти его. Но с соблюдением всех мер безопасности, и не мешая другим участникам.

Обратите внимание! В субботу, 27 ноября, начнется новый биатлонный сезон. Первый этап Кубка мира стартует в шведском Эстерсунде.