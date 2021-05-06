Ты или тебя: промо боя
Уже 26 июня 2021 года украинские сторонники снова смогут увидеть Василия Ломаченко на ринге. Это будет первый поединок украинца после поражения от Теофимо Лопеса.
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Бой против Масойоши Накатани состоится на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.
Top Rank опубликовала яркое промо предстоящего боя. В ролике назвали этот бой возвращением короля, которое было адресовано в сторону Ломаченко. Боксеры уже начали свою подготовку к поединку.
Видео промо боя
Что известно о бое Ломаченко – Накатани
- Информация о поединке между боксерами впервые появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме сообщение.
- Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?"Однако все осталось только на уровне слов. Поэтому Василий продолжил поиск следующего соперника, но не смог договориться с командой Девина Хейни.
- Промоутер Боб Арум сообщал, что Ломаченко подерется с японцем в последнюю неделю июня или 10 июля. Как видим, украинский боксер выбрал первый вариант.