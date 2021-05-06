Ти або тебе: промо бою
Вже 26 червня 2021 року українські прихильники знову зможуть побачити Василя Ломаченка на ринзі. Це буде перший поєдинок українця після поразки від Теофімо Лопеса.
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Бій проти Масойоші Накатані відбудеться на арені Virgin Hotel в Лас-Вегасі, штат Невада. (США). Основним транслятором поєдинку буде американська телевізійна платформа ESPN.
Top Rank опублікувала яскраве промо майбутнього бою. У ролику назвали цей бій поверненням короля, яке було адресоване у сторону Ломаченка. Боксери вже розпочали свою підготовку до поєдинку.
Відео промо бою
Що відомо про бій Ломаченко – Накатані
- Інформація про поєдинок між боксерами вперше з'явилися ще взимку. Ломаченко навіть присвятив японцю у своєму інстаграмі допис.
- Масайоші прийшов у коментарі на сторінку українця із запитанням: "Це наступний бій?" Однак все залишилось лише на рівні слів. Тому Василь продовжив пошук наступного суперника, але не зміг домовитися з командою Девіна Хейні.
- Промоутер Боб Арум повідомляв, що Ломаченко поб'ється з японцем в останній тиждень червня або 10 липня. Як бачимо, що український боксер обрав перший варіант.