Будущим соперником украинского боксера Василия Ломаченко может стать японец Масаеши Накатани. Ломаченко решил подогреть интерес к этому бою.

На своей странице в инстаграме Ломаченко опубликовал пост, где есть его изображение и Масаеши Накатани. На картинке также надпись на английском, где боксер поинтересовался мнением своих болельщиков – What do you think?

О том, что Ломаченко может провести бой против Накатани, заявил руководитель Top Rank Боб Арум. Бой может состояться летом 2021 года в США.

Последний бой Ломаченко провел против Теофимо Лопеса 17 октября. Украинец уступил решением судей и потерял свои три чемпионских пояса – WBC, WBA и WBO в легком весе.

Речь шла о возможном реванше между Лопесом и Ломаченко. Но этого пункта не было в контракте на первый бой. А Лопес заявил, что не намерен проводить с Ломаченко еще один бой.