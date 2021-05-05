Ломаченко показал фото с тренировки с мячом, которую провел на берегу Черного моря. Украинец напомнил дату своего следующего поединка – 26 июня.
Вот так Лопес готов дать реванш Ломаченко
"26 июня", – лаконично прокомментировал Василий свежие фото.
Следующий бой Ломаченко
- Информация о поединке между боксерами появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу сообщение в своем инстаграме.
- Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?". Впрочем, все осталось только на словах.
- Василий продолжил поиск следующего соперника, но не смог договориться с Девином Хейни. Поэтому вернулся к варианту боя с японцем.
- Появилась информация, что Ломаченко выйдет на ринг против Накатани 26 июня 2021 года на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.