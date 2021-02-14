Будущий соперник Ломаченко оценил перспективы поединка с украинцем
Японский боксер Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) ответил на публикацию украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) о возможном поединке боксеров.
Источник:24 канал
Накатани готов встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Ломаченко. Такой вывод можно сделать из комментария, оставленного Накатани под постом украинца в инстаграме, в котором Василий поинтересовался у фанатов, что они думают относительно их возможного боя.
К слову: Ломаченко отреагировал на возможность проведения боя против японца Накатани
Масаеши поделился скриншотом поста украинца и задал вопрос Ломаченко: "Это следующий бой?".
Что известно о Масаеши Накатани
В 2019 году Накатани проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Также японец нокаутировал Феликса Вердехо.
7 ноября Накатани завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, эффектно нокаутировав филиппинца Гьемеля Маграо (24-2, 20 KO). Бой за титул в самом легком весе прошел в Токио и завершился досрочно.
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