Японский боксер Масаеши Накатани (19-1, 13 КО) ответил на публикацию украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) о возможном поединке боксеров.

Накатани готов встретиться на ринге с бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях Ломаченко. Такой вывод можно сделать из комментария, оставленного Накатани под постом украинца в инстаграме, в котором Василий поинтересовался у фанатов, что они думают относительно их возможного боя.

К слову: Ломаченко отреагировал на возможность проведения боя против японца Накатани

Масаеши поделился скриншотом поста украинца и задал вопрос Ломаченко: "Это следующий бой?".

К слову. О том, что Ломаченко может провести бой против Накатани, заявил руководитель Top Rank Боб Арум. Бой может состояться летом 2021 года в США.

Что известно о Масаеши Накатани

В 2019 году Накатани проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Также японец нокаутировал Феликса Вердехо.

7 ноября Накатани завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, эффектно нокаутировав филиппинца Гьемеля Маграо (24-2, 20 KO). Бой за титул в самом легком весе прошел в Токио и завершился досрочно.