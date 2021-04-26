Яркая подготовка Ломаченко Василий Ломаченко организовал пробежку из Аккермана в Затоку. Боксер опубликовал видео забега под песню "Final Countdown" в соцсетях. Вот так Тише, потому что сейчас убьешь спарринг-партнера, –экс-тренер Кличко поражен формой Владимира Спортсмен коротко подписал ролик: "Аккерман – Затока". Как видим, украинец решил набрать мощную физическую форму. В комментариях сторонники Ломаченко начали шутить: "Случай, когда нет денег на транспорт". Аккерман – это бывшее украинского города Белгород-Днестровский. Название Аккерман существовало до 1944 года. Следующий бой Ломаченко Информация о поединке между боксерами появились еще зимой. Ломаченко даже посвятил японцу в своем инстаграме сообщение. Масайоши пришел в комментарии на страницу украинца с вопросом: "Это следующий бой?" Впрочем, все осталось только на словах. Василий продолжил поиск следующего соперника, но не смог договориться с Девин Хэйни. Поэтому вернулся к варианту боя с японцем. Появилась информация, что Ломаченко выйдет на ринг против Накатани 26 июня 2021 года на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе, штат Невада. (США). Основным транслятором поединка будет американская телевизионная платформа ESPN.