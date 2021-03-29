Ломаченко сразится с Накатани: промоутер назвал дату боя украинца
Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко будет японец Масайоши Накатани. Промоутер Боб Арум подтвердил, что стороны договорились о бое.
Источник:ютуб Barbershop Conversations
По словам Боба Арума, бой Ломаченко – Накатани уже утвержден. Осталось выбрать окончательную дату.
Вот это да Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес
"Или в последнюю неделю июня, или 10 июля Ломаченко сразится с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата – последняя неделю июня или 10 июля", – заявил Боб Арум в комментарии.
О месте боя Боб Арум ничего не рассказал.
Информацию о том, что Накатани станет соперником Ломаченко, ранее сообщал канал ESPN. Кроме того, менеджер Ломаченко Эгис Климас тоже заявлял, что переговоры о предстоящем бое боксера уже на финальной стадии, и он вернется в ринг летом.
- 32-летний Накатани провел на профессиональном ринге 20 боев. В его активе 19 побед, 13 из которых нокаутом. И только одно поражение – в 2019 году единогласным решением судей Теофимо Лопесу.
- Ломаченко свой последний бой проиграл именно Лопесу. И потерял свои три чемпионских пояса в легком весе.
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