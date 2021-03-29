Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко будет японец Масайоши Накатани. Промоутер Боб Арум подтвердил, что стороны договорились о бое.

По словам Боба Арума, бой Ломаченко – Накатани уже утвержден. Осталось выбрать окончательную дату.

Вот это да Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес

"Или в последнюю неделю июня, или 10 июля Ломаченко сразится с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата – последняя неделю июня или 10 июля", – заявил Боб Арум в комментарии.

О месте боя Боб Арум ничего не рассказал.

Информацию о том, что Накатани станет соперником Ломаченко, ранее сообщал канал ESPN. Кроме того, менеджер Ломаченко Эгис Климас тоже заявлял, что переговоры о предстоящем бое боксера уже на финальной стадии, и он вернется в ринг летом.