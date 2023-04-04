Олимпийский чемпион снова в обойме: Верняев вернулся в основу сборной Украины
Источник:инстаграмм Олега Верняева
Сборная Украины по спортивной гимнастике получила мощное пополнение в виде Олега Верняева. Двухкратный призер Олимпийских игр официально вернулся в сине-желтую команду.
14 марта титулованный гимнаст известил отличные новости. Его 4-летнюю дисквалификацию сократили вдвое, поэтому он может возвращаться к тренировочному процессу и соревнованиям. Очень вовремя за год до Олимпиады-2024 в Париже.
К теме Время возвращения чемпиона: Верняеву вдвое сократили дисквалификацию после допинг-скандала
Тему с сомнительным допинг-скандалом закрыли
Затяжной процесс суда лишь доказал, что Олег не собирался принимать запрещенные препараты, чтобы нечестно бороться на соревнованиях. Запретный мельдоний попал в организм Верняева не по его вине или халатности.
Уже 3 апреля Олег Верняев сообщил еще одну радостную новость – вернулся в основной состав национальной сборной.
Теперь официально! В основном составе национальной сборной Украины по спортивной гимнастике,
– написал Верняев.
До этого гимнаст постоянно показывал, как вовлекается в тренировочный процесс и ежедневные сильные нагрузки.
Напомним, что еще летом была информация о том, что Верняев хочет сократить свою дисквалификацию вдвое. Что ему и удалось. Его апелляция была одобрена в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Олег Верняев – в основе сборной Украины / Фото из инстаграмма гимнаста
Олег Верняев вернулся к тренировкам / Фото с инстаграмма гимнаста
Кратко о скандальном допинге в организме Верняева
- Зимой 2021 года ценители спортивной гимнастики были шокированы новостью об отстранении Олега Верняева.
- Впоследствии стало известно, что в организме украинца был найден запрещенный препарат мельдоний. По его делу было открыто расследование.
- Из-за этого сомнительного дела Верняев не смог принять участие в главном старте 4-летия – Олимпиаде в Токио.
- Олега же отстранили от спорта на 4 года.
- Сам гимнаст был уверен, что это на 100% был донос. Кому-то он просто очень сильно помешал в профессиональном спорте.
Отметим, что полномасштабное вторжение вынудило русскоязычного Верняева отказаться от языка врага. Гимнаст перешел только на украинский язык. Спортсмен продолжает помогать гуманитаркой, ездить в разрушенные города и на фронт, чтобы поддержать дух наших военных.
Верняев выступил против бойкота наших спортсменов. По мнению Олега, у каждого есть воевать на своем фронте, а не сидеть дома, пока россияне будут сходить на пьедестал.