14 березня титулований гімнаст сповістив чудові новини. Адже його 4-річну дискваліфікацію скоротили вдвічі, тому він може повертатись до тренувального процесу та змагань. Дуже вчасно якраз за рік до Олімпіади-2024 у Парижі.

До теми Вчасне повернення чемпіона: Верняєву вдвічі скоротили дискваліфікацію після допінг-скандалу

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Затяжний процес суду лише довів, що Олег не мав наміру приймати заборонені препарати, аби нечесно боротись на змаганнях. Заборонений мельдоній потрапив в організм Верняєва не за його провиною чи недбалістю.

Вже 3 квітня Олег Верняєв повідомив ще одну радісну новину – він повернувся в основний склад національної збірної.

Тепер офіційно! У основному складі національної збірної України зі спортивної гімнастики,

– написав Верняєв.

До цього гімнаст постійно показував, як втягується у тренувальний процес та щоденні сильні навантаження.

Нагадаємо, що ще влітку була інформація про те, що Верняєв хоче скоротити свою дискваліфікацію вдвічі. Що йому і вдалось. Його апеляцію схвалили у Спортивному арбітражному суді (CAS).



Олег Верняєв – в основі збірної України / Фото з інстаграму гімнаста



Олег Верняєв повернувся до тренувань / Фото з інстаграму гімнаста

Коротко про скандальний допінг в організмі Верняєва

Відзначимо, що повномасштабне вторгнення змусило російськомовного Верняєва відмовитись від мови ворога. Гімнаст перейшов виключно на українську мову. Спортсмен продовжує допомагати гуманітаркою, їздити у зруйновані міста та на фронт, аби підтримати дух наших військових.

Верняєв виступив проти бойкоту наших спортсменів. На думку Олега, кожен має воювати на своєму фронті, а не сидіти вдома, поки росіяни будуть сходити на п'єдестал.