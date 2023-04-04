14 березня титулований гімнаст сповістив чудові новини. Адже його 4-річну дискваліфікацію скоротили вдвічі, тому він може повертатись до тренувального процесу та змагань. Дуже вчасно якраз за рік до Олімпіади-2024 у Парижі.
До теми Вчасне повернення чемпіона: Верняєву вдвічі скоротили дискваліфікацію після допінг-скандалу
Тему з сумнівним допінг-скандалом закрили
Затяжний процес суду лише довів, що Олег не мав наміру приймати заборонені препарати, аби нечесно боротись на змаганнях. Заборонений мельдоній потрапив в організм Верняєва не за його провиною чи недбалістю.
Вже 3 квітня Олег Верняєв повідомив ще одну радісну новину – він повернувся в основний склад національної збірної.
Тепер офіційно! У основному складі національної збірної України зі спортивної гімнастики,
– написав Верняєв.
До цього гімнаст постійно показував, як втягується у тренувальний процес та щоденні сильні навантаження.
Нагадаємо, що ще влітку була інформація про те, що Верняєв хоче скоротити свою дискваліфікацію вдвічі. Що йому і вдалось. Його апеляцію схвалили у Спортивному арбітражному суді (CAS).
Олег Верняєв – в основі збірної України / Фото з інстаграму гімнаста
Олег Верняєв повернувся до тренувань / Фото з інстаграму гімнаста
Коротко про скандальний допінг в організмі Верняєва
- Взимку 2021-го поціновувачі спортивної гімнастики були шоковані новиною про відсторонення Олега Верняєва.
- Згодом стало відомо, що в організмі українця був знайдений заборонений препарат мельдоній. По його справі відкрили розслідування.
- Через цю сумнівну справу Верняєв не зміг взяти участь у головному старті 4-річчя – Олімпіаді у Токіо.
- Натомість Олега усунули від спорту на 4 роки.
- Сам гімнаст був впевнений, що це на 100% був донос. Комусь він просто дуже сильно заваджав у професійному спорті.
Відзначимо, що повномасштабне вторгнення змусило російськомовного Верняєва відмовитись від мови ворога. Гімнаст перейшов виключно на українську мову. Спортсмен продовжує допомагати гуманітаркою, їздити у зруйновані міста та на фронт, аби підтримати дух наших військових.
Верняєв виступив проти бойкоту наших спортсменів. На думку Олега, кожен має воювати на своєму фронті, а не сидіти вдома, поки росіяни будуть сходити на п'єдестал.