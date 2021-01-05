Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев временно отстранен от соревнований. В отношении украинца продолжается неизвестная процедура.

Что известно о дисквалификации Верняева

Об отстранении Олега Верняева сообщает NBC со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

К слову Олимпийский чемпион Верняев: Мне жаль, что я не могу поехать в Донецк

Сообщается, что представитель FIG не раскрыл подробности отстранения украинского спортсмена. Он заявил, что дисквалификация продлится "до окончания процедуры, которая до сих пор еще продолжается".

"FIG не будет комментировать эту процедуру", – заявили в Федерации. Следовательно, не известно в чем подозревают Верняева.

Ранее Верняев не поехал на чемпионат Европы. Тренер сборной сказал, что причиной этого стали микротравмы.

Верняев – один из лучших украинских спортсменов

Верняев – олимпийский чемпион 2016 года в брусьях и серебряный призер Олимпиады в многоборье. Чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы, двукратный чемпион Европейских игр.

Трехкратный серебряный призер чемпионатов мира и обладатель бронзовой медали в 2019 году.

В 2012 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2013 году завоевал серебряную и две бронзовые медали Универсиады, а также бронзовую медаль чемпионата Европы.

В 2015 году стал первым украинским спортсменом, завоевавшим Кубок мира по спортивной гимнастике.