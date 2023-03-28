Двухкратный призер Олимпийских игр высказался, нужно ли бойкотировать Олимпиаду в случае, если на них допустят спортсменов из враждебных стран России и Белоруссии. Олег Верняев не согласен с мнениями, которые говорят, что украинские спортсмены должны обязательно пропустить Игры, если там будут выступать россияне и белорусы.

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Верняев о возможном бойкоте соревнований от украинских спортсменов

Титулованный гимнаст предложил сделать голосование в "Дії". И прислушаться к мнению украинского общества. Олег Верняев рассказал о разговорах с украинскими военными, которые даже на службе интересуются спортивными новостями и достижениями наших спортсменов.

Верняев заявил, что украинские атлеты должны ездить на соревнования, чтобы завоевать для нашей страны как можно больше наград. Ведь соревнование – это спортивный фронт наших звезд спорта.

Честно говоря, многие военные спрашивают, когда будут соревнования. Поэтому мне кажется, что они наблюдают и болеют за нас. Если ребята сражаются, это не значит, что мы должны сидеть дома и отдавать все медали россиянам. Я думаю, что мы должны тоже уезжать, воевать на своем спортивном фронте и завоевывать как можно больше медалей,

– заявил Верняев.

Гимнаст добавил, что нельзя бойкотировать соревнования, ведь Украина покажет всему миру, что боится России и Беларуси.

Если мы не поедем, то "даем заднюю" и показываем, что они "обули" нас и здесь,

– заметил украинский гимнаст.

К слову. МОК хочет усидеть на двух стульях и рассматривает все варианты, как вернуть россиян и белорусов в международные соревнования и даже Олимпиаду. Первые результаты уже есть. Федерация фехтования вернула в турниры представителей враждебных стран.

Напомним, что недавно Верняев известил прекрасные новости – он возвращается в тренировочный процесс и соревнования после того, как зимой 2021 появилась информация о его отстранении от спорта. Олег вдвое сократили дисквалификацию, которую он получил из-за сомнительного допинга. Титулованный гимнаст заявил, что затяжной процесс лишь доказал, что он не собирался нечестно бороться с соперником с помощью допинга.

Титулованный спортсмен понемногу набирает физическую форму, чтобы снова порадовать нас своими выступлениями на соревнованиях. Также он занимается благотворительностью, ездит на передовые позиции и разрушены оккупантами города, чтобы поддержать моральный дух украинцев и военных.