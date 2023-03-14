14 марта Олег Верняев поделился радостными новостями. Гимнаст снова в строю после того, как его дисквалификацию сократили с 4-х до 2-х лет.

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Верняев: Суд снизил санкцию вдвое

Титулованный гимнаст заявил, что затяжной процесс лишь доказал, что он не собирался нечестно бороться с другими с помощью допинга. Суд убедился, что запрещенный мельдоний попал в организм Верняева не по его вине или халатности.

Гимнаст поблагодарил всех за поддержку и веру в него. Не забыл Верняев передать "привет" своим недоброжелателям и намекнул на скорейшее возвращение к соревнованиям.

Это был длительный процесс, в котором я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил, что мельдоний попал в организм не по моей вине или небрежности. Спасибо моим близким и друзьям за веру и поддержку в течение всего этого времени. И привет всем, кто так этого не желал. До встречи. Быстрее. Выше. Сильнее,

– написал гимнаст.

Еще в июле была информация о том, что Верняев хочет сократить свою дисквалификацию вдвое. Что ему и удалось. Его апелляция была одобрена в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Главное о сомнительном допинге у Олега Верняева

Зимой 2021 появилась неожиданная информация о отстранение Верняева. По его делу началось расследование.

До конца расследования украинский гимнаст не мог участвовать в соревнованиях. Стало известно, что в организме титулованного спортсмена обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Это вынудило украинца пропустить Олимпиаду-2020 в Токио.

Верняев же получил 4 годы отстранения от спорта.

Олимпийский чемпион был уверен, что это на 100% был донос. Кто-то просто хотел его вытолкать из профессионального спорта.

Напомним, что Украина выиграла медальный зачет Кубка мира в Дохе по спортивной гимнастике. Наши гимнасты получили 4 награды (два "золота" и столько же серебряных медалей). Уже на следующем КС в Азербайджане Илья Ковтун стал автором двух наград два "серебра".