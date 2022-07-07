Верняев: Я сменил адвоката, увидим, что получится

Для этого Олег Верняев будет подавать апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS). Если ее удовлетворят, то это сократить срок дисквалификации гимнаста, устраненного из-за проваленного допинга.

Интересно прочитать Кто хочет жить в "русском мире" – пусть валят в россию, – олимпийский чемпион Верняев

В случае положительного решения Верняев сможет вернуться к соревнованиям уже в конце 2022 года. Гимнаст все еще не понимает, откуда в его организме появились запрещенные вещества.

Я не тренировался долгое время, но сейчас потихоньку вернулся к тренировкам для себя. У меня вскоре суд, апелляция. Я сменил адвоката, увидим, что получится. Если выйдет снизить срок до двух лет, это уже 2022 год. Будет тяжело вернуться, но я постараюсь. Трудно быть во взвешенном состоянии, а если скажут, что в ноябре 2022 года у тебя зеленый свет, это другая ситуация. Тогда сразу работать в зал и все. Я не знаю, откуда это все появилось,

– рассказал украинский гимнаст.

После 24 февраля Верняев, как и большинство спортсменов, отошли от любимого дела и стали на защиту родной страны, начали волонтеры.

Верняев продолжает отбывать дисквалификацию