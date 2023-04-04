14 марта титулованный гимнаст известил отличные новости. Его 4-летнюю дисквалификацию сократили вдвое, поэтому он может возвращаться к тренировочному процессу и соревнованиям. Очень вовремя за год до Олимпиады-2024 в Париже.

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Затяжной процесс суда лишь доказал, что Олег не собирался принимать запрещенные препараты, чтобы нечестно бороться на соревнованиях. Запретный мельдоний попал в организм Верняева не по его вине или халатности.

Уже 3 апреля Олег Верняев сообщил еще одну радостную новость – вернулся в основной состав национальной сборной.

Теперь официально! В основном составе национальной сборной Украины по спортивной гимнастике,

– написал Верняев.

До этого гимнаст постоянно показывал, как вовлекается в тренировочный процесс и ежедневные сильные нагрузки.

Напомним, что еще летом была информация о том, что Верняев хочет сократить свою дисквалификацию вдвое. Что ему и удалось. Его апелляция была одобрена в Спортивном арбитражном суде (CAS).



Олег Верняев – в основе сборной Украины / Фото из инстаграмма гимнаста



Олег Верняев вернулся к тренировкам / Фото с инстаграмма гимнаста

Кратко о скандальном допинге в организме Верняева

Отметим, что полномасштабное вторжение вынудило русскоязычного Верняева отказаться от языка врага. Гимнаст перешел только на украинский язык. Спортсмен продолжает помогать гуманитаркой, ездить в разрушенные города и на фронт, чтобы поддержать дух наших военных.

Верняев выступил против бойкота наших спортсменов. По мнению Олега, у каждого есть воевать на своем фронте, а не сидеть дома, пока россияне будут сходить на пьедестал.