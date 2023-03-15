Вадим Маркович заявил, что НОК пришлет всем федерация письменные письма и будет ждать ответной реакции. По мнению главы Национального олимпийского комитета, недопустимо, когда украинцы продолжают сражаться на одной арене с российскими и белорусскими спортсменами.

Это стоит прочитать Ложь на лжи: реакция WTA на откровенное интервью Цуренко после снятия с матча против белорусски

Гутцайт против выступления украинцев на одном турнире с россиянами и белорусами

Гутцайт в первую очередь вспомнил о таких видах спорта, как теннис и велоспорт.

Мы будем писать письма в федерации, где спортсмены принимают участие в соревнованиях с россиянами и белорусами. Посмотрим, что эти федерации – сейчас фактически федерации тенниса и велоспорта – сделают с этими спортсменами. И будем уже в дальнейшем участвовать в этих действиях, будем вмешиваться,

– сказал президент НОК Украины.

На такие слова Гутцайта резко отреагировала бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Теннисистка назвала этот вопрос очень сложным. Элина попыталась объяснить главе НОК, почему в ее виде спорта украинцы играют против представителей враждебных стран.

Свитолина: Забирать "оружие" у наших спортсменов?

Сначала Свитолина отметила тот факт, что с 24 февраля 2022 года украинские теннисисты постоянно обращались в теннисные ассоциации с требованием отстранить от соревнований россиян и белорусов. Но ATP и WTA показали свои пророссийские позиции.

"Уже больше года длится полномасштабная война. Но, к сожалению, наши украинские институты не смогли убедить международные ассоциации и теннисное сообщество убрать российских и белорусских спортсменов из тура. Кстати, я говорю и о НОК, и о Минспорте, и о ФТУ. Это не смогли сделать и мы, теннисисты, хотя в течение этого времени неоднократно поднимали и поднимаем этот вопрос на разных уровнях, единственное, чего нам удалось достичь, – это санкция с белым флагом, поэтому и дальше работать вместе и сделать все, чтобы не допускать. этих спортсменов к выступлениям на международных соревнованиях и особенно на Олимпиаде", – начала титулованная теннисистка.

Далее Свитолина разобралась с возможным запретом: "не участвовать в соревнованиях, к которым будут допущены российские и/или белорусские спортсмены".

Предположим, что еще какие-то международные федерации принимают решения и допускаю этих спортсменов к соревнованиям. Насколько мне известно, сейчас они выступают под нейтральным флагом в теннисе, велогонках, а на прошлой неделе они уже были допущены к фехтованию. Нет гарантии, что завтра их не допустят к другим видам спорта. Что делать Украине с запретом на выступления наших спортсменов? Продолжать запрещать? Забирать "оружие" у наших спортсменов?

– привела встречный вопрос Элина.

Свитолина против возможных запретов от НОК

Свитолина обратилась в НОК, чтобы там спросили у спортсменов других видов спорта, каким будет их отношение и решение, если они окажутся в той же ситуации, что и теннисисты или велосипедисты.

Элина сравнила запрет украинским спортсменам выступать на одних состязаниях с россиянами и белорусами с войной на фронте. Бывшая первая ракетка Украины заявила, что наши защитники никогда бы не отошли, а продолжали отвоевывать у врага каждый клочок украинской земли.

Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы – нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не поступили. Они ведут борьбу за каждый сантиметр нашей земли, за каждое слово, за возможность поднять украинский флаг на освобожденной Харьковщине или Донбассе,

– заявила уверенно теннисистка.

Также Элина напомнила Гутцайту, что корт является спортивным фронтом для украинских теннисистов и добавила, где они пытаются побеждать ради Украины и атлетов, погибших во время войны.

Для меня теннисный корт – это мой фронт. Там я всегда поднимаю украинский флаг, там я говорю о войне, о том, что Россия – это страна-террорист. Я привлекаю внимание всего мира именно там, где у меня есть голос и сила. Поверьте, непросто выходить на корт, когда против тебя играет спортсмен из страны-агрессора, и ты не знаешь – он за убийство украинцев или против? Но мы не боимся, мы выходим на корт, чтобы сразиться и побеждать. Ради Украины и тех спортсменов, погибших в войне,

– добавила к мощному спичу Свитолина.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 заявил, что категорически против таких запретов. Она заверила, что всегда нужно искать оптимальное решение.

"Потому что мы – новое поколение. Потому что это война старого и нового. Потому что мы боремся за демократию и право говорить. Должно быть полное понимание того, как работает конкретный спорт, поиск решений и понятная стратегия, которая не только поможет выиграть сегодня, но и станет залогом будущего развития.По моим оценкам, война уже отбросила украинский спорт на 10 лет назад.Спортивные достижения - это та часть украинской ДНК, которую знают в мире.И мне как украинцы и как теннисистке очень болит, чтобы невзвешенными или поспешными решениями мы не сломали этот победный код. Слава Украине!", - подытожила свой ответ Элина.