Вадим Маркович не понимает, почему украинские теннисисты продолжают выступать бок о бок с российскими и белорусскими соперниками. Гутцайт заговорил о возможном запрете для наших теннисистов участвовать в турнирах, где играют представители враждебных стран.

Стоит прочесть Наши военные так бы никогда не сделали, – Свитолина красиво закрыла рот Гутцайту

Официальная реакция ФТУ

На такие категоричные заявления первой отреагировала бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она не согласилась с мнением Гутцайта и заявила, что отступать в этой ситуации невозможно. Титулованная теннисистка сравнила этот вероятный бойкот с ситуацией на фронте: "Представим, что мы бойкотируем и снимаемся с турниров. Дальше что? Мы ушли, они остались и продолжают побеждать для своих стран. А мы – нет, потому что мы ушли. Наши военные так бы никогда не сделали. Они борются за каждый сантиметр нашей земли".

Теперь с официальным обращением выступила Федерация тенниса Украины. ФТУ обратилась в Исполком НОК и Министерство молодежи и спорта страны. Под заявлением о возможном запрете украинским теннисистам участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров, подписались игроки сборной Украины.

К слову. Под заявлением подписались: Сергей Лагур (президент ФТУ), Ангелина Калинина, Даяна Ястремская Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Денис Орлов и Илья Белобородько (все – члены сборной Украины).

В ФТУ отметили, что Международная федерация тенниса была одной из первых, остановивших членство национальных федераций России и Беларуси. Команды этих стран отстранили от Кубка Дэвиса и Кубка Билл Джин Кинг. Единственным минусом остается то, что россияне и белорусы продолжают выступать на индивидуальном уровне, но под нейтральным статусом.

"Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса"

ФТУ заверила, что отстранение украинцев приведет к разрушению украинского тенниса. Также в Федерации повторили слова Светолиной о борьбе ВСУ на передовой. Наши защитники ценой собственной жизни даже не отступают из адского Бахмута.

"Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своем уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют", – говорится в обращении.

Мы можем потерять серьезный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране. Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своем месте. Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, значит потерять один из участков фронта. Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Так, как делают, наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане каждый, на своем месте,

– добавили в ФТУ.

Федерация тенниса Украины хочет, чтобы украинские теннисисты продолжили выступления на международном уровне. Ведь благодаря выступлениям наши спортсмены освещают всю правду о войне в Украине.

"Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси. Бить их на кортах по всему миру. Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности миром и помогать ВСУ. Помогать пострадавшим от ужасной войны украинцам, настолько насколько это каждый в состоянии делать", – подытожили обращение федерация.