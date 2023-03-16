Министр молодежи и спорта рассказал, как поднимал вопрос игры украинских теннисистов против россиян и белорусов на Генассамблее НОК. Вадим Гутцайт подверг критике действия Федерации тенниса Украины.

Стоит прочесть Наши военные так бы никогда не сделали, – Свитолина красиво закрыла рот Гутцайту

Гутцайт: Если бы наши защитники не выстояли, то Украины не было бы, под каким флагом вы бы выступали?

Глава НОК заявил, что получил письмо от Томаса Баха, в котором отдельно отмечалось, почему россияне не могут выступать на Олимпиаде, если они спокойно играют против украинских теннисистов.

Напомним, что Международный олимпийский комитет пытается вернуть российских и белорусских спортсменов к соревнованиям и даже Олимпийским играм, которые в 2024 году состоятся в Париже.

Гутцайт заявил. что пока ВСУ защищает Украину от врага, наши теннисисты зарабатывают деньги на турнирах вместе с россиянами.

Кто продолжает защищать Украину, а кто ездит зарабатывать деньги на теннисных турнирах. К сожалению, Федерация тенниса Украины не присутствовала на нашей Генассамблее. Представители этой федерации через СМИ говорят, что им не дали рекомендаций, как поступать в такой ситуации… Полномасштабная война длится год. Это нужно понять самостоятельно. То, что гибнут тысячи наших воинов и гражданских, вам не аргумент? Вы можете выступать на международных соревнованиях только благодаря вооруженным силам Украины. Если бы наши защитники не выстояли, Украины не было бы. Под каким флагом вы бы выступали?

– заявил Гутцайт.

Свитолина дипломатично отвечала на претензии руководителя НОК

Ранее на подобные заявления Вадима Марковича отреагировала бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина. Но привела доводы и дипломатически ответила Гутцайту.

Свитолина отметила, что снятие украинских теннисистов с турниров позволит россиянам и белорусам спокойно продолжать свои выступления. Также бронзовый призер Олимпиады-2020 напомнил руководителю НОК, что с 24 февраля 2022 года украинские теннисисты выдвигали требования к ATP и WTA, чтобы те отстранили от соревнований представителей враждебных стран, но в очередной раз показали свои пророссийские позиции.

Элина заверила, что наши военные никогда не отступили бы с поля боя. Поэтому украинские теннисисты должны сниматься с турниров, где принимают участие российские и белорусские соперники. Свитолина призналась, что корт – ее спортивный фронт, где она может наносить врагу поражение.

Титулованная теннисистка попросила Гутцайта обратиться с такими претензиями к федерациям других видов спорта. Ведь не исключено, что впоследствии и другие виды спорта вернут россиян и белорусов. Таким примером является фехтование.

Ранее Свитолина заявляла, что далеко не все украинские теннисисты готовы сниматься из поединков против россиян. Говорила Элина с сожалением, ведь речь не идет, однако, чтобы не полностью сниматься с турниров, а просто с матча против россиян и белорусов.