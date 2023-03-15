Более года продолжается полномасштабная военная агрессия России и ее пособиника Беларуси против Украины. Каждый день от российских ракет и снарядов гибнут мирные люди. Огромный ущерб оккупанты нанесли украинскому спорту. Однако все эти факты не мешают МОКу и его президенту Томасу Баху лоббировать возвращение атлетов из стран-террористов в соревнования.

Читайте также Правительство Великобритании призвало спонсоров Олимпиады-2024 оказывать давление на МОК из-за допуска россиян

Нейтральное знамя русских и белорусов запятнано кровью

Украинские олимпийские чемпионы обратились к мэру Парижа Анн Идальго с просьбой поддержать отстранение россиян и белорусов. Соответствующее обращение опубликовали в Instagram Олег Верняев и Юлия Подкопаева.

"Пока весь цивилизованный мир призывает спортивное сообщество запретить участие атлетов стран-агрессорок в соревнованиях, президент МОК Томас Бах во время саммита G20 требует нейтралитет и разрешение участия спортсменов независимо от их политических конфликтов, в частности, на уровне Олимпийских игр в Париже.

Мы, украинские спортсмены, олимпийские чемпионы Владимир Кличко, Лилия Подкопаева и Олег Верняев, передали обращение мэру Парижа Анн Идальго с просьбой поддержать отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, включая Олимпийские игры, которые будут проходить в Париже в 2024 году.

В рядах Вооруженных сил Украины находятся более 3000 спортсменов, и еще тысячи спортсменов и тренеров работают на волонтерском фронте. За почти год полномасштабной войны в Украине погибли более 220 спортсменов и тренеров, стремившихся показывать самые высокие результаты на международных соревнованиях под украинским флагом. В нашем государстве разрушены более 320 спортивных объектов. А вместо регулярных занятий в уцелевших спортивных комплексах спортсмены вынуждены находиться в бомбоубежищах из-за регулярных сигналов воздушных тревог и обстрелов.

В этих условиях в Международном олимпийском комитете не может существовать никаких компромиссных решений для государства-террориста, поскольку основные принципы Олимпийской хартии – фундаментально противоположные войне. Любое нейтральное знамя российских и белорусских спортсменов все равно запятнано кровью. А разрешение российским и белорусским спортсменам выступать в международных соревнованиях является поддержкой войны в Украине и российских преступлений под прикрытием нейтральности.

Нам нужна помощь мирового олимпийского сообщества", – говорится в обращении олимпийских чемпионов.