Осталось всего несколько дней до боя, где на ринге сойдутся Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Боксеры в последний раз встретились на финальной пресс-конференции перед поединком.

В ночь с 17 на 18 октября состоится один из самых интересных поединков 2020 года. Боксеры впервые за долгое время встретились лицом к лицу на пресс-конференции, а не только офлайн. Об этом сообщает Top Rank.

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Пресс-конференция боксеров

Боксеры перекинулись несколькими словами относительно следующего боя. Промоутерская компания Top Rank выставила все пояса, которые будут на кону. Отметим, что перед прибытием на пресс-конференции, команды боксеров сдали тесты на коронавирус и оказались в боксерской "пузырю". Все результаты тестов были отрицательными.

Лопес не нервничал перед пресконференцией и даже в холле отеля сыграл в американский футбол. Бою будет добавлять интриги то, что между отцом и одновременно тренером Лопесом-старшим и Ломаченко есть давний конфликт. Ломаченко заявил же, когда выйдет на ринг против Лопеса-младшего, то будет прокручивать в голове этот момент с его отцом.

Интересным нюансом контракта поединка является то, что в соглашении нет пункта о бое-реванше. Впрочем, по словам руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума, если боксеры захотят выйти друг против друга снова, то реванш может состояться.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек. Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.

So ... scoring the press conference vibes from home, who took the first 10-9 round? #LomaLopez | SATURDAY | ESPN pic.twitter.com/WRzNykTswr — Top Rank Boxing (@trboxing) October 15, 2020

And we're off.



The #LomaLopez press conference is LIVE NOW on ESPN2. pic.twitter.com/msgNKGX13u — Top Rank Boxing (@trboxing) October 15, 2020