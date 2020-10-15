В ночь с 17 на 18 октября на ринг в Лас-Вегасе выйдут чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес. Рефери на ринге будет американец Расселл Мора.

Такой жаркий поединок между украинцем и американцем могли доверить только опытному рефери. Расселл Мора обслуживает боксерские поединки еще с далекого 1997 года. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Рефери боя Ломаченко – Лопес

В 2020 году рефери уже однажды судил бой с участием украинского боксера Виктора Постола. Украинец уступил Хосе Карлосу по решению судей. Также Расселл работал на поединке между Саулем Альваресом и Сергеем Киваловым.

В судейскую бригаду также вошли Джули Ледерман, Стив Вайсфельд и Тим Читем. Вайсфельд и Ледерман уже работали на боях украинца, Читем в субботу впервые пересечется с украинцем.

Мора судил первой бой Ломаченко

Именно Мора был на ринге, когда Ломаченко в октябре 2013 года в первом бою на профессиональном ринге победил Хосе Рамиреса. Уже в первом раунде Ломаченко отправил Рамиреса в нокдаун комбинацией левого по корпусу и короткого правого бокового в голову. Следующие два раунда также остались за украинским боксером, а уже в четвертом украинец нокаутировал Рамиреса отличным левым по корпусу.

На боях американца Лопеса Расселл Мора еще не работал.