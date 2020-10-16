До одного з найбільш важливих поєдинків Василя Ломаченка залишилися не лічені дні, а години. Перед поєдинком Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом Спорт 24 згадує найкращі нокаути українського боксера.

Ломаченко встиг провести на професійному рівні 15 поєдинків, 10 з яких завершив нокаутом. Про це повідомляє 24 канал.

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Уже в дебютному на професійному ринзі поєдинку Ломаченко переміг нокаутом. Василь став кривдником Хосе Раміреса.

Також Василь встиг брутально "вирубати" Гільєрмо Рігондо, Хорхе Лінареса та Ентоні Кроллу.

Відео найкращих нокаутів Ломаченка

Ломаченко не має славу нокаутера, проте українець виснажує своїх суперників тривалою серією важких ударів. У підсумку Василю залишається тільки завдати вирішальний удар, який принесе перемогу.