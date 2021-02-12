Глава Top Rank Боб Арум сообщил, что экс-чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) летом вернется на ринг.

Боб Арум в интервью заявил, что свой следующий бой украинец проведет против японского боксера легкого веса Масаеши Накатани (21-0, 16 KO). Поединок запланирован на лето 2021 года.

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Интересно, что в 2019 году Накатани проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. Также японец нокаутировал Феликса Вердехо.

7 ноября Накатани завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, эффектно нокаутировав филиппинца Гьемеля Маграо (24-2, 20 KO). Бой за титул в самом легком весе прошел в Токио и завершился досрочно.

Последний бой Ломаченко

В октябре 2020 года Лопес в 12-раундовом поединке победил Ломаченко. Бой завершился небольшим скандалом. Решение одного из судей возмутило украинскую команду. Джули Ледерман отдала Василию лишь один раунд.

Украинский боксер слабо вел себя на ринге, а после боя объяснил, что дрался с травмированным плечом. Боксер из Украины был прооперирован и уже понемногу возвращается к полноценным тренировкам. Он предпочитает провести бой-реванш с Теофимо, но американец наотрез отказывается от еще одного поединка с Василием.

Самой большой ошибкой украинца было то, что в соглашении поединка не было пункта о реванше.