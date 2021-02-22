Боб Арум, американский промоутер Василия Ломаченко, рассказал о перспективах украинца в легком весе. Глава Top Rank назвал потенциальных соперников Ломаченко.

Кто станет соперником Ломаченко

Боб Арум заявил, что в первую очередь претендентом на бой с Ломаченко будет 22-летний американец Девин Хейни. Непобедимый Хейни выиграл уже 25 боев подряд.

К теме Лопес окончательно отказался от реванша с Ломаченко

"Мы обязательно рассмотрим прежде всего возможность организовать Ломаченко бой с Девином Хейни", – сказал Арум.

Арум заявил, что у Ломаченко "много крутых вариантов". По его словам, одним из таких является реванш с Теофимо Лопесом. Арум утверждает, что хочет организовать этот поединок.

И один из поединков, которые я бы хотел сделать – реванш с Лопесом. Причем если во второй схватке выигрывает Ломаченко, то обязательно должна состояться их третья заруба,

– отметил промоутер.

Боб Арум также считает, что Ломаченко может встретиться с Райаном Гарсией или Оскаром Вальдесом. Но для боя с Вальдесом Ломаченко следует изменить весовую категорию.

"А если он все же примет решение спуститься в весе, то тогда ему можно было бы сделать бой с Оскаром Вальдесом. Это крутой вариант, все эти варианты крутые. И все зависит исключительно от позиций бойцов, менеджеров и промоутеров", – резюмировал Арум .

Ломаченко может воспользоваться конфликтом Лопеса с Арумом

До недавнего времени Боб Арум заявлял, что нет нужды проводить реванш между Ломаченко и Лопесом. В частности, он говорил, что бой может состояться, если найдется человек, который щедро заплатит боксерам.

После того, как Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира, американец стремится получать большие гонорары. Однако в Top Rank, с которой сотрудничает Лопес, не готовы удовлетворить аппетиты Теофимо.

В частности, Арум отказал в организации поединка Лопеса с Джорджем Камбососом из-за финансовых запросов боксеров. Арум заявил, что рыночная стоимость этого поединка "очень средняя".

Сразу после этого Теофимо Лопес сказал, что готов покинуть промоутерскую компанию Top Rank. Вслед за этим изменилась и риторика Арума по реваншу Ломаченко – Лопес.

Кто еще претендует на бой с Ломаченко

Среди потенциальных соперников Василия Ломаченко называли двух боксеров, которых победил Теофимо Лопес.

Выйти в ринг с Ломаченко не прочь ганец Ричард Комми, который недавно удачно вернулся после поражения. Комми – бывший чемпион IBF.

Также на бой с украинцем претендует японец Масаеши Накатани. Об этом заявлял все тот же Арум. Ломаченко даже опубликовал картинку с Накатани в своих соцсетях.