Перспективный боксер Райан Гарсия после победы над Люком Кэмпбеллом решил давать прогнозы на возможные поединки. 22-летний американец назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко

Потенциальным соперником Ломаченко называют Джервонту Дэвиса по прозвищу "Танк". Именно Дэвис, по мнению Гарсии, может нокаутировать Ломаченко.

Кстати Ломаченко уничтожит любого, – отец Лопеса о следующем бое украинца

После того, как Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу, разве что ленивый не списывал украинца со счетов. Теперь это сделал и Гарсия, заявив, что у украинца нет ничего, кроме техники.

В дивизионе есть ребята, которых он бы мог нокаутировать. Например тот же Ломаченко. Не думаю, что Лома справится с "Танком". Говорю так, как вижу. Вспомните мое слово, если они все же сойдутся в очной схватке, то Дэвис нокаутирует Ломаченко. У Василия нет ничего кроме техники,

– заявил Гарсия.

Впрочем, Дэвис вряд ли станет следующим соперником Ломаченко. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия может стать Масаеши Накатани.

Внимание. В 2019 году Накатани проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.