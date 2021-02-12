Болтливый Гарсия назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко
Перспективный боксер Райан Гарсия после победы над Люком Кэмпбеллом решил давать прогнозы на возможные поединки. 22-летний американец назвал боксера, который нокаутирует Ломаченко
Источник:Fightnews.info
Потенциальным соперником Ломаченко называют Джервонту Дэвиса по прозвищу "Танк". Именно Дэвис, по мнению Гарсии, может нокаутировать Ломаченко.
Кстати Ломаченко уничтожит любого, – отец Лопеса о следующем бое украинца
После того, как Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу, разве что ленивый не списывал украинца со счетов. Теперь это сделал и Гарсия, заявив, что у украинца нет ничего, кроме техники.
В дивизионе есть ребята, которых он бы мог нокаутировать. Например тот же Ломаченко. Не думаю, что Лома справится с "Танком". Говорю так, как вижу. Вспомните мое слово, если они все же сойдутся в очной схватке, то Дэвис нокаутирует Ломаченко. У Василия нет ничего кроме техники,
– заявил Гарсия.
Впрочем, Дэвис вряд ли станет следующим соперником Ломаченко. Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что следующим соперником Василия может стать Масаеши Накатани.
- Заметим, что 32-летний Ломаченко никогда не проигрывал нокаутом. В пассиве украинца скандальное поражение в бою с Орландо Салидо и Теофимо Лопесом.
- В сравнении с болтливым Гарсией Ломаченко удалось стать чемпионом мира в нескольких весовых категориях.
- Украинец стал вторым боксером в истории, завоевавшим титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге.
- Ломаченко также побил своеобразный рекорд, став первым боксером в истории, сумевшим стать чемпионом мира, имея до завоевания этого титула всего один выигранный поединок.
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