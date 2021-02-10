Ломаченко уничтожит любого: отец Лопес о следующем бое украинца
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер боксера Теофимо Лопеса, который победил Василия Ломаченко, верит в удачное возвращение украинца. Лопес уверен, что Ломаченко победит любого соперника, кроме его сына.
Источник:Johnny’s Fight Palace
По мнению Лопеса-старшего, боксеры легкого веса не хотят драться с Ломаченко, ведь украинец разъярен из-за поражения в предыдущем бою.
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Другие легковушки игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызывать. Они игнорируют его, потому что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую. Ставьте свои деньги на Лому. Сейчас он победит любого легковеса, кроме Теофимо,
– уверен Лопес.
Тренер убежден, что поражение Ломаченко в поединке с Лопесом сделало украинца только лучшим.
"Он вернется свирепым и злым. Сейчас его может избить только мой сын. Почему никто его вызывает?" – спрашивает Лопес.
По мнению тренера, в легком весе есть три опасных боксера, которых все боятся. Кроме Ломаченко, это Ричард Комми и Масаеси Накатани.
"Никто их не вызывает. Никто даже не упоминает их имена", – резюмировал Лопес.
Что известно о следующем бое Ломаченко
- После поражения Лопесу в октябре 2020 года Ломаченко сделали операцию из-за травмы плеча. Только зимой украинец смог возобновить тренировки.
- Василий планирует вернуться на ринг уже весной 2021 года. Ломаченко стремится получить реванш с Теофимо Лопесом, однако американец отказывается от боя.
- Потенциальными соперниками Ломаченко могут стать Джервонта Дэвис, Девин Хейни, Райан Гарсия или Шакур Стивенсон. Впрочем, ни один из этих боксеров, кроме Стивенсона, не бросал вызов украинцу.
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