Теофимо Лопес-старший, отец и тренер боксера Теофимо Лопеса, который победил Василия Ломаченко, верит в удачное возвращение украинца. Лопес уверен, что Ломаченко победит любого соперника, кроме его сына.

По мнению Лопеса-старшего, боксеры легкого веса не хотят драться с Ломаченко, ведь украинец разъярен из-за поражения в предыдущем бою.

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Другие легковушки игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызывать. Они игнорируют его, потому что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую. Ставьте свои деньги на Лому. Сейчас он победит любого легковеса, кроме Теофимо,

– уверен Лопес.

Тренер убежден, что поражение Ломаченко в поединке с Лопесом сделало украинца только лучшим.

"Он вернется свирепым и злым. Сейчас его может избить только мой сын. Почему никто его вызывает?" – спрашивает Лопес.

По мнению тренера, в легком весе есть три опасных боксера, которых все боятся. Кроме Ломаченко, это Ричард Комми и Масаеси Накатани.

"Никто их не вызывает. Никто даже не упоминает их имена", – резюмировал Лопес.

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