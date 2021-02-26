Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проведет бой с Джорджом Камбососом. Обидчик Василия Ломаченко заработает почти 4 миллиона долларов.

Австралиец Джордж Камбосос – обязательный претендент по линии IBF. Поэтому Теофимо Лопес должен выйти в один ринг именно с этим соперником.

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Гонорар Лопеса

Накануне компания Triller Fight Club под руководством Райана Кавано несколько неожиданно выиграла промоутерские торги на этот жаркий бой. Интересно, что их ставка на торгах перебила всех соперников и составила более 6 миллионов долларов. 20% от этой суммы приходится на Top Rank, а это 783 тысячи долларов.

Абсолютный чемпион мира получит бешеный гонорар в виде почти 4 миллионов долларов, это 65% от ставки компании. А вот его соперник получит вдвое меньше – 2,1 миллиона.

Интересно, что Ломаченко тоже получал такой гонорар за бой против Люка Кэмпбелла, в котором победу по решению судей одержал украинец.

К слову. Лопес заявлял, что хочет получить гонорар за бой с Камбососом около 5 миллионов долларов.

В своем предыдущем поединке против Ломаченко боксер из США заработал 1,5 миллиона долларов. Именно из-за гонорара Лопес долго колебался, подписывать ли контракт о бое с украинцем, но все-таки согласился и недаром. 17 октября Теофимо нанес поражение блеклому украинцу по единоличному решению судей после 12-раундового поединка.