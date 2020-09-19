Чисора передал привет Усику: британца побил Дэвид Хэй – видео
Британский боксер Дерек Чисора и его будущий соперник Александр Усик продолжают заочное общение. Чисора ответил Усику, записавшему видеообращение для британца.
36-летний Чисора ответил Александру Усику в своем официальном инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.
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Чисора завис на кольцах и принимал тяжелые удары по туловищу бывшего боксера Дэвида Хэя. Таким образом британец ответил Усику, который также продемонстрировал мощь своего тела.
Чисора и Хэй были врагами
Еще не так давно оба британца были врагами, хотя сейчас Дэвид Хэй является менеджером Чисоры.
Публичная история взаимоотношений боксеров началась в 2012 году. Хэй и Чисора устроили драку на пресс-конференции, посвященной победе Виталия Кличко над Дереком.
После этого боксеры были лишены лицензии, но таки смогли провести бой, который выиграл Хэй.
Когда бой Усик – Чисора?
Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок. Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.