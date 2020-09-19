Британский боксер Дерек Чисора и его будущий соперник Александр Усик продолжают заочное общение. Чисора ответил Усику, записавшему видеообращение для британца.

36-летний Чисора ответил Александру Усику в своем официальном инстаграме. Об этом сообщает 24 канал.

К теме Усик и Чисора близки, чтобы подписать контракт на бой: дата и детали поединка

Чисора завис на кольцах и принимал тяжелые удары по туловищу бывшего боксера Дэвида Хэя. Таким образом британец ответил Усику, который также продемонстрировал мощь своего тела.

Чисора и Хэй были врагами

Еще не так давно оба британца были врагами, хотя сейчас Дэвид Хэй является менеджером Чисоры.

Публичная история взаимоотношений боксеров началась в 2012 году. Хэй и Чисора устроили драку на пресс-конференции, посвященной победе Виталия Кличко над Дереком.

После этого боксеры были лишены лицензии, но таки смогли провести бой, который выиграл Хэй.