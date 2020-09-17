Дерек Чисора, который является следующим соперником Александра Усика, обратился к украинцу в его же стиле. Британец спросил, как дела у Александра и сказал, что уже идет за украинцем.

Украинский боксер не раз записывал видео, где обращается к сопернику и спрашивает о его подготовке и делах. Теперь настала очередь британца. Он заявил, чтобы Усик отцепился от него с такими роликами. Такое обращение выложил Чисора в своем Instagram.

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Он записал эти обращения в зале, где готовится к поединку против украинца.

Александр! Александр! Как дела, Александр? Я иду за тобой! Дерек, как дела? Все хорошо, все хорошо, отстань от меня!,

– заявил Чисора.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой якобы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.