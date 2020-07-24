Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій боксерів суперважкої ваги відбудеться восени 2020 року.

Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні, але через карантин бій скасували. Девід Хей, менеджер Чісори, у коментарі ютуб-каналу iFL TV розповів про нову дату поєдинку.

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Нова дата бою

За словами Хея, бій Усик – Чісора буде організований у жовтні 2020 року. Він не став називати точну дату поєдинку.

Британець уточнив, що боксери можуть зустрітися на початку або в середині місяця. Місце поєдинку Хей не назвав.

Водночас Хей вкотре передав настрої Чісори, який прагне битися з Усиком за присутності вболівальників на трибунах.

Дерек не хоче битися з Усиком без глядачів. Він розкривається, коли б'ється перед уболівальниками. Що більше фанатів, то краще виступає Чісора,

– зазначив Хей.

Він додав, що Чісора зможе битися у студії або в саду, якщо це буде необхідно.

Як відомо, промоутерська компанія Matchroom Boxing на час карантину проводитиме поєдинки в боксерському саду.

Що відомо про Чісору