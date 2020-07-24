Усик – Чісора: нова дата бою
Наступним суперником українця Олександра Усика стане британець Дерек Чісора. Бій боксерів суперважкої ваги відбудеться восени 2020 року.
Боксери мали зустрітися 23 травня у Лондоні, але через карантин бій скасували. Девід Хей, менеджер Чісори, у коментарі ютуб-каналу iFL TV розповів про нову дату поєдинку.
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Нова дата бою
За словами Хея, бій Усик – Чісора буде організований у жовтні 2020 року. Він не став називати точну дату поєдинку.
Британець уточнив, що боксери можуть зустрітися на початку або в середині місяця. Місце поєдинку Хей не назвав.
Водночас Хей вкотре передав настрої Чісори, який прагне битися з Усиком за присутності вболівальників на трибунах.
Дерек не хоче битися з Усиком без глядачів. Він розкривається, коли б'ється перед уболівальниками. Що більше фанатів, то краще виступає Чісора,
– зазначив Хей.