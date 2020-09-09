Украинский боксер Александр Усик продолжает тренировочный лагерь. В октябре боксер должен провести бой против Дерека Чисоры.

На одной из тренировок во время разминки на ринге Усик решил обратиться к своему сопернику. Соответствующее видео опубликовал промоутер Александра в Инстаграме.

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"Привет Дерек! Как дела, Дерек?", – сказал Усик.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой будто под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.