Как дела, Дерек: Усик в ярких шортах обратился к Чисоре – видео
Украинский боксер Александр Усик продолжает тренировочный лагерь. В октябре боксер должен провести бой против Дерека Чисоры.
На одной из тренировок во время разминки на ринге Усик решил обратиться к своему сопернику. Соответствующее видео опубликовал промоутер Александра в Инстаграме.
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"Привет Дерек! Как дела, Дерек?", – сказал Усик.
Усик – Чисора: что известно о бое
Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой будто под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.
Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры пока решают, стоит ли проводить бой без зрителей.