Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала первые фотографии "Бойцовского сада". Там будет происходить первый боксерской бой компании во время карантина.

Бойцовский ринг расположен в саду на территории поместья главы Matchroom Boxing Эдди Хирна. Об этом сообщает 24 канал.

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Сад примет топ-бой

В августе в штаб-квартире Matchroom в Брентвуде состоится несколько турниров.

22 августа запланирован бой россиянина Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. На кону будет стоять временный титул WBC в тяжелом весе.

Four weeks of action



Welcome to #FightCamp



We're live on @SkySportsNews any minute for the announcement! pic.twitter.com/zCtNmg4woq — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 26, 2020

Сейчас Matchroom Boxing отказывается проводить поединки на стадионах.

Бои Усика и Джошуа перенесены

Компания Matchroom Boxing организует поединки украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.

В мае Усик должен был встретиться с Дереком Чисорой, но Matchroom Boxing объявила о переносе боя на неопределенный срок.

Поединок Джошуа с Пулевым назначен на 25 июля. Но бой тоже планируют перенести.