Посреди сада: компания, с которой сотрудничает Усик, показала место для боев во время карантина
Промоутерская компания Matchroom Boxing опубликовала первые фотографии "Бойцовского сада". Там будет происходить первый боксерской бой компании во время карантина.
Бойцовский ринг расположен в саду на территории поместья главы Matchroom Boxing Эдди Хирна. Об этом сообщает 24 канал.
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Сад примет топ-бой
В августе в штаб-квартире Matchroom в Брентвуде состоится несколько турниров.
22 августа запланирован бой россиянина Александра Поветкина с Диллианом Уайтом. На кону будет стоять временный титул WBC в тяжелом весе.
Сейчас Matchroom Boxing отказывается проводить поединки на стадионах.
Бои Усика и Джошуа перенесены
Компания Matchroom Boxing организует поединки украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.
В мае Усик должен был встретиться с Дереком Чисорой, но Matchroom Boxing объявила о переносе боя на неопределенный срок.
Поединок Джошуа с Пулевым назначен на 25 июля. Но бой тоже планируют перенести.