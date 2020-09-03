Менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о значении боя британца с Александром Усиком (17-0, 13 КО) для него.

Хэй в эфире своего YouTube-канала заявил, что надеется на подарок от Чисоры в виде нокаута Усика.

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"Вероятно, поединок Чисоры и Усика состоится в октябре. Сейчас Дерек ментально уже хорошо настроен, а физически он еще лучше. Для него это идеальное время. Сейчас мы сядем и распишем тренировочный план, чтобы Чисора вышел на пик в октябре.

13 октября я праздную 40-летие. Если Чисора нокаутирует Усика – это будет лучший подарок мне на день рождения,

– заявил он.

Усик – Чисора: что известно о бое

Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.

Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Впрочем, бой под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.

Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров.

Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.