Нокаут Усика: Дэвид Хэй назвал лучший подарок на свой день рождения
Менеджер Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал о значении боя британца с Александром Усиком (17-0, 13 КО) для него.
Хэй в эфире своего YouTube-канала заявил, что надеется на подарок от Чисоры в виде нокаута Усика.
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"Вероятно, поединок Чисоры и Усика состоится в октябре. Сейчас Дерек ментально уже хорошо настроен, а физически он еще лучше. Для него это идеальное время. Сейчас мы сядем и распишем тренировочный план, чтобы Чисора вышел на пик в октябре.
13 октября я праздную 40-летие. Если Чисора нокаутирует Усика – это будет лучший подарок мне на день рождения,
– заявил он.
Усик – Чисора: что известно о бое
Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Впрочем, бой под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.
Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров.
Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.