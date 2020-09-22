Чисора перед Усиком вышел в ринг против известного рэпера Диззи Раскала: видео
Британский боксер Дерек Чисора продолжает подготовку к поединку с Александром Усиком. Британец решил подготовиться к Усику, проведя спарринг с рэпером.
Чисора вышел на ринг против британского рэпера Диззи Раскала и провел с ним короткий спарринг. Об этом сообщает 24 канал.
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На инстаграм-странице eightcountboxing появилось видео, как Чисора и 36-летний рэпер спаррингуют.
Ровесник певца не жалел его в ринге: Чисора наносил, хоть и не сильные, но точные удары. Дерек заставил земляка бежать от ударов и тот умышленно клинчевал.
В итоге схватка завершилась без нокдауна или нокаута. Очевидно, что Раскал не дотягивает до супертяжелого веса, в которой выступает Чисора.
Когда бой Усик – Чисора?Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. И из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок. Известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября.
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