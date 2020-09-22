Британский боксер Дерек Чисора продолжает подготовку к поединку с Александром Усиком. Британец решил подготовиться к Усику, проведя спарринг с рэпером.

Чисора вышел на ринг против британского рэпера Диззи Раскала и провел с ним короткий спарринг. Об этом сообщает 24 канал.

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На инстаграм-странице eightcountboxing появилось видео, как Чисора и 36-летний рэпер спаррингуют.

Ровесник певца не жалел его в ринге: Чисора наносил, хоть и не сильные, но точные удары. Дерек заставил земляка бежать от ударов и тот умышленно клинчевал.

В итоге схватка завершилась без нокдауна или нокаута. Очевидно, что Раскал не дотягивает до супертяжелого веса, в которой выступает Чисора.