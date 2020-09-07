Усик под зажигательные танцы готовится к бою с Чисорой: видео
Украинский боксер Александр Усик показал, как работает в ринге под энергичную музыку. Сейчас спортсмен готовится к бою против Дерека Чисоры, который ориентировочно состоится в октябре.
Соответствующее видео Усик опубликовал в собственном инстаграме.
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Поединок должен был состояться еще 23 мая в Лондоне. Но из-за пандемии COVID-19 бой перенесли на неопределенный срок.
Сейчас известно, что встреча боксеров должна пройти 31 октября. Бой вроде бы под угрозой срыва из-за запрета зрителям посетить его.
Отсутствие болельщиков может негативно повлиять на гонорары боксеров. Таким образом, команды Усика и Чисоры сейчас решают, стоит ли проводить бой без зрителей.