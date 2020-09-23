Непереможний український боксер Олександр Усик прокоментував офіційне підтвердження бою проти британця Дерека Чісори. Боксери зустрінуться 31-го жовтня.

Усик розповів, що скучив за боксом і протягом усього часу працював у своєму тренувальному таборі. Про це повідомляє SkySports.

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За словами 33-річного українця, Чісора стане справжнім випробуванням у новій для Усика суперважкій вазі.

Бій з Дереком буде справжнім випробуванням

Я дуже сумував з боксу. Я наполегливо працював у своєму тренувальному таборі, щоб показати захопливе шоу 31 жовтня. Я очікую, що бій з Дереком буде справжнім випробуванням – він сильний, стійкий і витривалий. Він дійсно великий хлопець, і він сильно б'є,

– сказав Усик.

Усик нагадав, що став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Новим завдання українця є добитися визнання у суперважкій вазі.

"Тепер я йду по тому ж шляху, як супертяж. На своєму шляху я повинен перевірити себе проти важкоатлетів світового рівня і Дерек стоїть переді мною", – сказав українець.

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Усик вважає 36-річного Чісору доброю людиною, однак впевнений, що британець забуде про цю рису в ринзі.

Багато людей кажуть, що Дерек – чудовисько, але в глибині душі він добра людина. Я не очікую побачити в ньому цю хорошу сторону. Я знаю, що він хоче мене зломити. Але я вода, вітер і вогонь – все разом. Дерек Чісора, я йду за тобою,

– сказав Усик.

Поєдинок Усик – Чісора відбудеться 31 жовтня.