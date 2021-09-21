Усик прилетел в Лондон на бой с Джошуа

Александр Усик улетел в Лондон, где проведет бой против Энтони Джошуа. 23 сентября состоится пресс-конференция боксеров.

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Александр Усик вместе со своей командой отправился в Великобританию. Уже 25 сентября украинец подерется с Энтони Джошуа. У британца будет преимущество – родные трибуны.

21 сентября у Усика запланирована открытая тренировка. А уже в среду, 22 сентября, украинец примет участие в медийных событиях и даст интервью. На следующий день украинца ждет пресс-конференция, а за день до поединка состоится взвешивание боксеров.

25 сентября определится победитель боя Усик – Джошуа. У британца есть еще одно преимущество в случае поражения. Если Энтони проиграет украинцу, то у него будет шанс на реванш. А вот у Александра такой возможности в случае проигрыша не будет.

На поединке будет полный аншлаг. Стадион футбольного клуба Тоттенхэм вмещает 60 тысяч зрителей, все билеты на бой были проданы еще в первый день.

УАФ обвиняют в присвоении 7 миллионов долларов

Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) может быть причастна к присвоению более 7 миллионов долларов, выделенных УЕФА и ФИФА для строительства под Киевом футбольной базы для сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает журналист Константин Андриюк.

Согласно сообщению пресс-службы Киевской ОГА, в рамках программы президента действительно планируется совместно с УАФ строительство "с нуля" национальной учебно-тренировочной базы сборных команд Украины по футболу в селе Княжичи Броварского района Киевской области. Однако никакого строительства там нет.

Петраков не планировал вызывать Караваева в сборную Украины

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков не планировал вызывать на матчи отбора ЧМ-2022 полузащитника Динамо Александра Караваева.

По информации журналиста Игоря Цыганыка, "вмешались определенные люди и произошли определенные обстоятельства, и Караваева все же вызвали в национальную команду".

"Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел его вызывать. Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев – игрок уровня сборной Украины", – сказал Цыганык.

Конфликт Петракова с футболистами

Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызвал в сборную хавбека Руслана Малиновского. У футболиста и тренера был конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.

Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться. Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.

В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тимчик.

Динамо – Шахтер: кто рассудит топ-матч за Суперкубок Украины

Киевское Динамо 22 сентября сыграет против Шахтера в Суперкубке Украины. Главным арбитром встречи станет Андрей Коваленко.

Это его первое украинское "классическое" в статусе главного арбитра. Лайнсменами на линиях будут Семен Шлончак (Черкассы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Четвертым рефери станет Игорь Пасхал из Херсона.