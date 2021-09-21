Усик прилетів у Лондон на бій з Джошуа

Олександр Усик полетів у Лондон, де проведе бій проти Ентоні Джошуа. 23 вересня відбудеться пресконференція боксерів.

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Олександр Усик разом зі своєю командою відправився у Велику Британію. Вже 25 вересня українець поб'ється з Ентоні Джошуа. У британця буде перевага – рідні трибуни.

21 вересня в Усика заплановане відкрите тренування. А вже у середу, 22 вересня, українець візьме участь у медійних подіях та дасть інтерв'ю. Наступного дня на українця чекає пресконференція, а за день до поєдинку відбудеться зважування боксерів.

25 вересня визначиться переможець бою Усик – Джошуа. У британця є ще одна перевага у випадку поразки. Якщо Ентоні програє українцю, то він матиме шанс на реванш. А от в Олександра такої можливості у випадку програшу не буде.

На поєдинку буде повний аншлаг. Стадіон футбольного клубу Тоттенхем вміщує 60 тисяч глядачів, усі квитки на бій були продані ще у перший день.

УАФ звинувачують у привласнені 7 мільйонів доларів

Керівництво Української асоціації футболу (УАФ) може бути причетне до привласнення понад 7 мільйонів доларів, виділених УЄФА та ФІФА для будівництва під Києвом футбольної бази для збірної України з футболу.

Про це повідомляє журналіст Костянтин Андріюк.

Згідно з повідомленням пресслужби Київської ОДА, в рамках програми президента дійсно планується спільно з УАФ будівництво "з нуля" національної навчально-тренувальної бази збірних команд України з футболу в селі Княжичі Броварського району Київської області. Однак ніякого будівництва зараз там немає.

Петраков не планував викликати Караваєва у збірну України

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков не планував викликати на матчі відбору ЧС-2022 півзахисника Динамо Олександра Караваєва.

За інформацією журналіста Ігора Циганика, "втрутилися певні люди і відбулися певні обставини, і Караваєва все ж викликали в національну команду".

"Я вам хочу сказати, що в попередньому списку Петракова на найближчі матчі не було і Караваєва. Він не хотів його викликати. Але там втрутилися певні люди, і Караваєв виявився в списку. Не можна ж відмовлятися від гравця через одну помилку. Караваєв – гравець рівня збірної України", – сказав Циганик.

Конфлікт Петракова з футболістами

Тренер збірної України Олександр Петраков не викликав до збірної хавбека Руслана Маліновського. Футболіст та тренер мали конфлікт у ЗМІ після матчів у вересні – Петраков звинуватив гравця у тому, що той не захотів залишатися на матч з Чехією. Маліновський виклав свою версію подій.

Раніше Петраков публічно розкритикував Караваєва, який, як сказав тренер, не вміє оборонятися. Караваєв допустив результативну помилку в матчі проти Казахстану.

У контрольному матчі проти Чехії справа в обороні грав Олександр Тимчик.

Динамо – Шахтар: хто розсудить топ-матч за Суперкубок України

Київське Динамо 22 вересня зіграє проти Шахтаря у Суперкубку України. Головним арбітром зустрічі стане Андрій Коваленко.

Це його перше українське "класичне" у статусі головного арбітра. Лайнсменами на лініях будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Андрій Скрипка (Кропивницький). Четвертим рефері стане Ігор Пасхал із Херсона.