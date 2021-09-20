Бригада арбитров на украинское дерби

Определилась бригада арбитров, которая будет работать на матче Суперкубка Украины Динамо – Шахтер. Главным судьей встречи станет Андрей Коваленко из Полтавы.

Интересно Лидер Динамо рискует пропустить матч за Суперкубок Украины

Это его первое украинское Классическое в статусе главного арбитра. Лайнсменами на линиях будут Семен Шлончак (Черкассы) и Андрей Скрипка (Кропивницкий). Четвертым рефери станет Игорь Пасхал из Херсона.

Резервный арбитр – Александр Жуков (Харьков).

Арбитр VAR – Евгений Арановский (Киев)

Наблюдатель арбитража – Сергей Задиран (Днепр).

Что известно об Андрее Коваленко

В новом сезоне-2021/2022 Коваленко рассудил четыре матча, два из которых были на уровне УПЛ. В этом сезоне арбитр пересекался с Шахтером в седьмом туре, когда "горняки" уверенно переиграли Днепр-1 со счетом 2:0.

Что касается поединков Динамо, то в последний раз Коваленко работал на матчах киевлян в прошлом сезоне. Тогда столичный клуб расписал "сухую" мировую с Мариуполем, в этой игре динамовцы играли в меньшинстве.

Матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер состоится в среду, 22 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в Киеве на НСК "Олимпийский" в 21:00.