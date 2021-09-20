Последние события накануне боя
Александр Усик вместе со своей командой отправился в Великобританию. Уже 25 сентября украинец подерется с Энтони Джошуа. У британца будет преимущество – родные трибуны.
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Как видим, украинская команда в одинаковом стиле отправилась в Лондон.
Усик отправился в Лондон / Фото из instagram.com/usykaa
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал о расписании официальных мероприятий, которые будут предшествовать поединку.
21 сентября у Усика запланирована открытая тренировка. А уже в среду, 22 сентября, украинец примет участие в медийных событиях и даст интервью. На следующий день украинца ждет пресс-конференция, а за день до поединка состоится взвешивание боксеров. Об этом сообщило издание tribuna.com.
- 25 сентября определится победитель боя Усик – Джошуа. У британца есть еще одно преимущество в случае поражения. Если Энтони проиграет украинцу, то у него будет шанс на реванш. А вот у Александра такой возможности в случае проигрыша не будет.
- На поединке будет полный аншлаг. Стадион футбольного клуба Тоттенхэм вмещает 60 тысяч зрителей, все билеты на бой были проданы еще в первый день.