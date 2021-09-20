В шаге от победы

"Сине-желтые" в полуфинале переиграли Венгрию в сложном матче со счетом 14:12. Сборная Украины вышла в финал Евробаскета-3х3.

Смотрите также Как сборная Украины опозорила Россию на чемпионате Европы-3х3 по баскетболу: видео

Победный путь украинцев остановили баскетболисты из Словении – 14:19. Произошло это в финале турнира в Португалии. Мужская сборная Украины стала второй.

Тройку призеров замкнула Венгрия.

Украина – Словения видео

Женская команда же остановилась в шаге от наград – 4 место. Украинки в 1/2 финала чемпионата Европы крупно проиграли Германии. Наши баскетболистки одержали лишь четыре очка – 4:16. На женскую сборную Украины ждал матч за третье место. К сожалению, украинкам не удалось обыграть Беларусь – 10:15.