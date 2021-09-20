По информации журналиста Игоря Цыганыка, "вмешались определенные люди и произошли определенные обстоятельства, и Караваева все же вызвали в национальную команду".
К слову Без Малиновского: Петраков объявил состав сборной Украины на матчи в октябре
"Я вам хочу сказать, что в предварительном списке Петракова на ближайшие матчи не было и Караваева. Он не хотел вызывать", – отметил он.
Но там вмешались определенные люди, и Караваев оказался в списке. Нельзя же отказываться от игрока из-за одной ошибки. Караваев – игрок уровня сборной Украины,
– сказал Цыганик.
Конфликт Петракова с футболистами
- Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызывал в сборную хавбека Руслана Малиновского. Футболист и тренер имели конфликт в СМИ после матчей в сентябре – Петраков обвинил игрока в том, что тот не захотел оставаться на матч с Чехией. Малиновский изложил свою версию событий.
- Ранее Петраков публично раскритиковал Караваева, который, как сказал тренер, не умеет обороняться. Караваев допустил результативную ошибку в матче против Казахстана.
- В контрольном матче против Чехии справа в обороне играл Александр Тимчик.