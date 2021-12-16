Усик и Ломаченко поднялись в авторитетном рейтинге боксеров от ESPN

Украинские боксеры выдали успешный 2021 год. Александр Усик и Василий Ломаченко на двоих провели три поединка и во всех праздновали победы.

Улучшили свои позиции

Телеканал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В десятку попали сразу два украинца – Александр Усик и Василий Ломаченко.

Стоит внимания Усик оценил шансы на бой с лучшим боксером мира

Украинские боксеры благодаря успешным выступлениям смогли не только сохранить за собой позиции, но и подняться в рейтинге. Александр и Василий сделали прыжок на одну ступеньку вверх. Теперь Усик – четвертый, а Ломаченко – восьмой.

Интересно то, что Тайсон Фьюри и новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос оказались ниже Усика и Ломаченко соответственно. Австралиец и вообще разделил десятое место с Дэвисом. А вот Энтони Джошуа, которого недавно победил Александр, даже не нашлось места в первой десятке.

Лидерство в этом рейтинге захватил Сауль Альварес. Сразу за его спиной расположили Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ, который замкнул топ-3.

Топ-10 боксеров по версии ESPN

Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Тайсон Фьюри Эррол Спенс Джош Тейлор Василий Ломаченко Хуан Франсиско Эстрада Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос

2021 год для Усика и Ломаченко