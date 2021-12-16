Улучшили свои позиции

Телеканал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В десятку попали сразу два украинца – Александр Усик и Василий Ломаченко.

Стоит внимания Усик оценил шансы на бой с лучшим боксером мира

Украинские боксеры благодаря успешным выступлениям смогли не только сохранить за собой позиции, но и подняться в рейтинге. Александр и Василий сделали прыжок на одну ступеньку вверх. Теперь Усик – четвертый, а Ломаченко – восьмой.

Интересно то, что Тайсон Фьюри и новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос оказались ниже Усика и Ломаченко соответственно. Австралиец и вообще разделил десятое место с Дэвисом. А вот Энтони Джошуа, которого недавно победил Александр, даже не нашлось места в первой десятке.

Лидерство в этом рейтинге захватил Сауль Альварес. Сразу за его спиной расположили Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ, который замкнул топ-3.

Топ-10 боксеров по версии ESPN

  1. Сауль Альварес
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуэ
  4. Александр Усик
  5. Тайсон Фьюри
  6. Эррол Спенс
  7. Джош Тейлор
  8. Василий Ломаченко
  9. Хуан Франсиско Эстрада
  10. Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос

2021 год для Усика и Ломаченко