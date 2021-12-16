Улучшили свои позиции
Телеканал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В десятку попали сразу два украинца – Александр Усик и Василий Ломаченко.
Стоит внимания Усик оценил шансы на бой с лучшим боксером мира
Украинские боксеры благодаря успешным выступлениям смогли не только сохранить за собой позиции, но и подняться в рейтинге. Александр и Василий сделали прыжок на одну ступеньку вверх. Теперь Усик – четвертый, а Ломаченко – восьмой.
Интересно то, что Тайсон Фьюри и новый абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос оказались ниже Усика и Ломаченко соответственно. Австралиец и вообще разделил десятое место с Дэвисом. А вот Энтони Джошуа, которого недавно победил Александр, даже не нашлось места в первой десятке.
Лидерство в этом рейтинге захватил Сауль Альварес. Сразу за его спиной расположили Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ, который замкнул топ-3.
Топ-10 боксеров по версии ESPN
- Сауль Альварес
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Иноуэ
- Александр Усик
- Тайсон Фьюри
- Эррол Спенс
- Джош Тейлор
- Василий Ломаченко
- Хуан Франсиско Эстрада
- Джервонта Дэвис / Джордж Камбосос
2021 год для Усика и Ломаченко
- На двоих боксеры провели три поединка. Александр Усик в 12-раундовом поединке победил Энтони Джошуа. После чего британец активировал опцию реванша.
- Ломаченко дважды выходил на ринг после горького поражения от Теофимо Лопеса и потери титулов. Сначала Василий нокаутировал японца Масайоши Накатани, а во второй встрече по единогласному решению судей одолел Ричарда Комми.
- Украинец имеет отличный шанс вернуть потерянные пояса, если ему организуют бой против Джорджа Камбососа. Австралиец победил Лопеса и стал новым абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе.