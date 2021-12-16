Покращили свої позиції

Телеканал ESPN оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. У десятку потрапили відразу два українці – Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Варте уваги Усик оцінив шанси на бій з найкращим боксером світу

Українські боксери завдяки успішним виступам змогли не лише зберегти за собою позиції, а й підійнятись у рейтингу. Олександр та Василь зробили стрибок на одну сходинку вгору. Тепер Усик – четвертий, а Ломаченко – восьмий.

Цікаво те, що Тайсон Ф'юрі та новий абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос опинились нижче Усика та Ломаченка відповідно. Австралієць й взагалі поділив десяте місце з Девісом. А от Ентоні Джошуа, якого нещодавно переміг Олександр, навіть не знайшлось місця у першій десятці.

Лідерство у цьому рейтингу захопив Сауль Альварес. Відразу за його спиною розташували Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе, який замкнув топ-3.

Топ-10 боксерів за версією ESPN

Сауль Альварес Теренс Кроуфорд Наоя Іноуе Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Еррол Спенс Джош Тейлор Василь Ломаченко Хуан Франсіско Естрада Джервонта Девіс / Джордж Камбосос

2021 рік для Усика та Ломаченка