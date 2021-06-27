Бой между Ломаченко и Накатани длился всего девять раундов с 12 Ведь все закончилось досрочной победой украинца.

Подробнее Ломаченко добыл эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут

Уже с первого раунда Ломаченко начал активно прессинговать соперника, нанося прицельные удары по Накатани. Это дало результат в пятом раунде, когда японец впервые оказался в нокдауне.

В дальнейшем преимущество Ломаченко только росло. Накатани был вынужден боксировать с рассеченной бровью.

Закончилось все в девятом раунде, когда после серии ударов Ломаченко Накатани снова оказался на ринге. На этот раз судья решит не продолжать бой, засчитав Ломаченко победу техническим нокаутом.