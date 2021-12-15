Усик против Канело
Усик покинул первый тяжелый вес, так как не видел смысла оставаться в дивизионе. 34-летний украинец перешел в тяжелый вес, где через три поединка стал чемпионом мира.
Узнайте больше Он продолжит переписывать историю – Альварес следующий бой проведет в первом тяжелом весе
Александру удалось повторить достижения Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, которые также становились чемпионами мира в первом тяжелом и тяжелом весах.
Усик признался, что ему интересен бой против Альвареса в первом тяжелом весе. Однако олимпийский чемпион затруднился ответить, надеется ли он на встречу с Канело.
Пока это только разговоры,
– сказал Усик.
Год назад Усика уже спрашивали о бое с Альваресом. Тогда Сауль еще не анонсировал переход в первый тяжелый вес. Усик в шутку сказал, что ему пришлось бы отрезать себе ногу, чтобы биться против Канело.
- Сауль Альварес – лучший боксер современности. В рейтинге The Ring лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, он долгое время удерживает первое место. Усик сейчас на второй строчке.
- Альварес был чемпионом мира по четырем весовым дивизионам. Сауль победил 20 боксеров в чемпионских поединках. В 2021 году он стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
- Альварес провел 60 сражений, из которых выиграл 57 (39 нокаутом). В его пассиве только поражение Флойду Мейвезеру и две ничьи.